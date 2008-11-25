Черновецкий назвал девушку своей мечты

Сегодня после встречи с послами в мэрии, которые поздравили градоначальника с его днем рождения, Леонид Черновецкий дал короткое интервью журналистам. Он рассказал, что главными подарками для него являются его внуки и их любовь, передает корреспондент «Главреда» . «Их у меня четверо. Все они - Лени и Алины - в честь моей жены и меня... Кроме одного Вани, который имеет фамилию моего зятя Супруненко, депутата Киевсовета», - сказал мэр. Также Черновецкий впервые представил журналистам свою жену Алину Айвазову, рассказав, что она отдала ему 30 с лишним лет своей жизни. «Она девушка моей мечты. Я встретил ее, когда ей было 17 лет. Она всегда обо мне заботилась и никогда не упрекала в том, что мы жили очень бедно, хотя она из очень богатой семьи», - рассказал Черновецкий.