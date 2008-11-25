В самоваре королевской семьи нашли жучки времен СССР

Британские спецслужбы подозревают, что в электрическом самоваре, подаренном Советским Союзом королевской семье 20 лет назад, находятся прослушивающие устройства. Подарок был сделан в качестве "жеста доброй воли". Долгое время он простоял в гостиной замка Балморал – частной резиденции английских королей в Шотландии. Как пишет издание, полуметровый самовар очень любила королева-мать. Она всегда с гордостью демонстрировала подарок гостям. При этом слугам было запрещено включать его в розетку, поскольку британцы опасались, что советская проводка в самоваре не соответствовала стандартам пожарной безопасности. "Этот самовар всегда был для нас настоящей загадкой. Никто не понимал, что, по идее русских, мы должны были с ним делать. Его провода были сделаны как будто для танка времен Второй мировой, из-за чего сам он выглядел неважно", - рассказал один из слуг. После ряда проверок, проведенных в замке, сотрудники спецслужб пришли к выводу, что в здании находятся прослушивающие устройства. Из-за опасений, что "жучки" находились именно в самоваре, его решили убрать. Отмечается, что шпионы могли прослушивать не только личные разговоры членов королевской фамилии, но и переговоры королевы с премьер-министром, а также с мировыми лидерами.