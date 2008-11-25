Симоненко летит в Москву на выставку роскоши?

Лидер Компартии Украине собрался в Москву Об этом во вторник на пресс-конференции в Москве сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов, сообщает УНИАН. Зюганов сказал, что КПРФ очень тесно сотрудничает с КПУ, в первую очередь в организации акции против "втягивания" Украины в НАТО. "Мы регулярно поддерживаем друг друга, консультируем друг друга, предоставляем необходимую помощь. Мы вместе с украинскими товарищами сейчас организовали широкое движение против НАТО", - сказал Зюганов. По его словам, русские и украинские коммунисты провели ряд успешных акций по срыву общих учений украинских военных с военнослужащими стран НАТО. "Для нас абсолютно не приемлемо НАТО в Украине", - подчеркнул он. Зюганов сообщил, что в работе съезда будут принимать участие представители 80 стран, в частности, Абхазии, Южной Осетии, Грузии. В съезде будут принимать участие более чем 1 тыс. участников и гостей. Неделю назад в съезде партии "Единая Россия" принимал участие лидер Партии регионов Виктор Янукович.