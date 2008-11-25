Одежда от Chanel и Versace подешевеет

Впервые со времен Второй мировой войны Европейские торговые дома элитной одежды и аксессуаров - "Chanel", "Versace", "Christian Louboutin" и "Chlo" - объявили о том, что намерены снизить цены. Как сообщает "Сегодня", стоимость их продукции снизится на 8-10%, как в Европе, так и в США. Причиной этого является рост курса доллара к евро. В то же время эксперты отмечают, что снижение цен на элитные товары опасно, поскольку это может подорвать их престиж в глазах vip-покупателей. По этой причине "Louis Vuitton" пока держит свою ценовую планку. В украинской индустрии моды та же ситуация. Учитывая общие тенденции в мире, модельер Оксана Караванская снизила цены на свою продукцию несколько недель назад. На 10% упала стоимость продукта "Fashion studio MUNA". В то же время дизайнер Андре Тан считает, что его работы будут покупать по определенной им ранее цене, несмотря на кризис.