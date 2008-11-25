Анне Герман пообещали место в российской Думе

Экономический кризис приведет к тому, что на Украине остановится производство и страна войдет в состав Российской Федерации. Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил представитель партии "Справедливая Россия" Алексей Митрофанов. "Экономический кризис расставит все по своим местам. 16 млрд для Украины очень мало, Россия повысит цены на газ, украинской промышленности не будет, поскольку металлургия не сможет существовать при такой высокой цене на газ", - сказал он. "В итоге мы воссоединимся все. Потому что вы рухнете, мы тоже немножко упадем, и мы воссоединимся, это будет единое государство", - цитирует выступление Митрофанова информационное агентство "Новый Регион". "Вы будете членом Госдумы Российской в следующем созыве", - обратился он к украинскому депутату Анне Герман, присутствующей в студии. С предложением присоединиться к депутатам он также обратился к бывшему президенту Украины Леониду Кравчуку. А тот в ответ призвал "не пугать Украину". Митрофанов добавил: "Другого нет пути. Америка вас кормить не будет. Металлургии не будет. Шахт не будет никаких. Экономика все решит сама".