Самый богатый гольфист обеднеет

Знаменитый американский гольфист, многократный чемпион мира Тайгер Вудс рискует потерять звание самого богатого спортсмена планеты. Корпорация "General Motors" планирует прекратить партнерство со спортсменом. Как сообщает "Чемпион", гольфист должен был в течение 9 лет участвовать в продвижении автомобилей GM. За предыдущие 5 лет он получил за это $40 млн., а за следующие четыре года соглашения Т.Вудс должен был получить около $100 млн. По словам представителя GM, отказ от партнерства происходит по обоюдному согласию в дружественной атмосфере. Напомним, что Т.Вудс, по версии журнала "Forbes", стал самым богатым спортсменов планеты прошлого года. В 2007 году он заработал более $115 млн.