Томенко предложили включить плеер и сходить на каток

Регионалы советуют Томенко заняться проблемами народа, вместо того, чтобы считать деньги их партии. Пусть Томенко слушает "Ґринджоли" и не запускает руку в чужой карман", - подчеркивает пресс-служба партии. "С удивлением прочитали мы комментарий Николая Томенко, который взял так близко к сердцу расходы Партии регионов на рекламу. Вынуждены напомнить господину Томенку, что в цивилизованном мире, к которому так стремится присоединить Украину этот политик, не принято считать деньги в чужих карманах", - отмечают регионалы. По словам авторов заявления, особенно это не стоит делать политикам из провластного лагеря, которые "так бесстыдно запустили руку в карман народа и ограбили людей, сделав их в десятки раз беднее". "Вот где проблемы, которыми бы должен был проникаться провластный политик, а не считать деньги в кассе оппозиционной партии", - подчеркивают регионалы. "В конечном итоге, Николай Томенко, который занят поп-проектами больше, чем парламентской работой, может еще в свободное время послушать "Ґринджоли" или всходить покататься на коньках – зима на улице", - передает пресс-служба. "И поскольку украинцы замерзают в своих квартирах из-за того, что власть, к которой принадлежит Томенко, провалила подготовку к холодам, то Томенко собственным примером может продемонстрировать, как можно согреться в спортивных упражнениях", - отмечают авторы заявления.. "Вперед, господин Николай! Попутного ветра! А относительно, как Вы говорите, ошибок Партии регионов, то Вы уже проникайтесь теми ошибками, которыее вы все вместе наделали, начиная с 2005 года. Народ еще долго не опомнится от ваших изобретений и от ваших пиаров", - говорят в ПР.