Черновецкому сделали подарков «на 5 миллионов долларов»

Свой день рождения Леонид Михайлович превратил в женский день. Утром съездил на кладбище, чтобы помолиться за «самую любимую женщину» - свою маму. По словам Черновецкого, именно благодаря родительнице он достиг больших высот и стал мэром. А днем градоначальник окружил себя «девчонками» - женой Алиной Айвазовой и 8-летней внучкой Алиной. В течение всего дня они, одетые во все светлое, вместе с Черновецким принимали поздравления от почетных гостей. Даже присутствовали на приеме послов России, Белоруссии и Японии. Желающие подняться на 9-й этаж, где расположен кабинет Черновецкого, выстраивались в очередь возле лифта. Огромные букеты цветов едва помещались в небольшие кабинки. - А что, у нас сегодня какой-то праздник? - недоуменно спросила одна из работниц мэрии, глядя на огромные букеты, которые несли солидные люди. Узнав, какой повод для торжества, недовольно охнула и пошла пешком по лестнице. Еще до обеда кабинет Леонида Михайловича был заставлен букетами. Преимущественно дарили розы и цветочные композиции «для мужчин». На фоне огромных корзин и вазонов цветочная композиция от президента Виктора Ющенко выглядела скромно. Но, судя по всему, тут важен не размер, а знак внимания и соблюдение протокола. 25 ноября Леонид Черновецкий встречался с послами России, Белоруссии, Японии и других стран. По словам мэра, от них он получил в подарок книги, мол, это традиционный презент. - Послы богатых государств обычно делают скромные подарки, - поделился своими наблюдениями Леонид Михайлович, поправляя рукав светло-серого костюма. - А послы бедных стран преподносят дорогие подарки. Посол Российской Федерации в Украине Виктор Черномырдин преподнес Черновецком картину, на которой изображена часть Киева - Софийская площадь. Пожелал ему крепкого здоровья и успехов в управлении столицей. - Все подарки будут переданы в Музей мэрии, - сообщил Черновецкий. - Я у себя ничего не оставляю. И думаю, в этот раз мне подарят подарков на 5 миллионов долларов. По неофициальной информации, в музей попадают лишь те подарки, которые Черновецкий получает на официальных мероприятиях. Иные же относятся к личным подношениям, а потому в музее их не будет. Вечером мэр Киева соберется с семьей и близкими друзьями за праздничным столом. Известно, что на этот ужин Леонид Михайлович пригласил своих замов Ирэну Кильчицкую и Олеся Довгого. А уже через неделю градоначальник обещает отметить свой день рождения со всем коллективом. Где пройдет это массовое гуляние, пока не ясно. Кстати, киевляне завалили Черновецкого поздравлениями по электронной почте. По данным пресс-службы мэрии, только за утро к ним пришло около полсотни писем.