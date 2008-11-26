Табачник отмечает юбилей

Его называют "типичным представителем эпохи Кучмы". Ему приписывают обычные для того времени использование телефонного права, политических интриг, борьбу за контроль над "доступом к телу Данилыча". Интересно его личное определение "кучмизма": "...Это политически стабильный режим с элементами авторитаризма, характеризующийся успешным реформированием и высокими темпами роста экономики и социальных гарантий, обеспечивший формирование и поступательное развитие гражданского общества на протяжении десяти лет и превративший Украину из государства де-юре в державу де-факто".