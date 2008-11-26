С премьером Таиланда прощаются в аэропорту

Оппозиция Таиланда со вторника блокирует международный аэропорт Бангкока. Об этом в среду сообщает AFP. Представители оппозиции, блокирующие международный аэропорт Суваннапум в Бангкоке, объявили, что ни один самолет не сможет совершить посадку или взлететь без их разрешения. "Пока мы дали разрешение на взлет лишь одному рейсу, везущему паломников на хадж", - сказал один из лидеров оппозиции. Также сообщается, что в среду утром в этом аэропорту произошел взрыв. По словам представителей службы скорой медицинской помощи, находящихся на месте происшествия, в результате взрыва в аэропорту ранения получили не менее двух человек. По предварительной информации, пострадавшие - сторонники оппозиции, блокировавшие во вторник днем аэропорт Суваннапум. Также сообщается, что в среду рано утром еще два взрыва произошли около бывшего аэропорта Бангкока - Дон-Муанга - на территории которого размещена временная резиденция премьер-министра Таиланда Сончата Вонгсавата. Оппозиционный "Народный альянс за демократию" с августа 2008 года проводит в столице Таиланда массовые акции протеста, чтобы добиться отставки правительства Сончата Вонгсавата. Во вторник сторонники оппозиции блокировали аэропорт Суваннапум, объявив, что его работа будет возобновлена только после ухода в отставку премьер-министра. Из-за акции протеста в аэропорт были отменены десятки рейсов, которыми должны были вылететь около 3 тысяч пассажиров. Из-за акции протеста, по данным на утро среды, сорваны около 78 международных рейсов.