Президент дежурит в больнице

Мать президента США и бывшая первая леди Америки Барбара Буш во вторник была госпитализирована в больницу Хьюстона (штат Техас) с болями в желудке. Представительница семьи Буш Джин Беккер, сообщила что 83-летняя Барбара Буш была отправлена в больницу методистской церкви в целях предосторожности и для проведения обследования. По ее словам, в течение нескольких дней бывшая первая леди испытывала боли в желудке неизвестного происхождения. Пресс-секретарь ее супруга, бывшего американского президента Буша-старшего, Джим Макгрэт позднее заявил, что Барбара может быть выписана из больницы уже в ближайшие часы. По его словам, никаких отклонений в результате анализов, которые были проведены Барбаре Буш, не выявлено. Муж Барбары Джордж Буш-старший находится вместе с ней, сообщает «Newsru.com». Барбара Буш стала супругой Джорджа Буша, занимавшего пост президента США в 1989 - 1993 гг., в 1945 году. Один из ее сыновей, Джордж Буш-младший, в настоящее время занимает пост главы государства, другой, Джеб, является губернатором штата Флорида. Барбара Буш проживает вместе с мужем в Хьюстоне, штат Техас. Возглавляет благотворительный фонд своего имени, занимается развитием образования. В честь Барбары Буш названо несколько школ: три начальных и две средних в Техасе и одна начальная школа в Аризоне. Также в ее честь названы больница и медицинский центр в штате Мэн и библиотека в Техасе.