Японцы подарили сыну Медведева робокота

В ходе недавней встречи с президентом РФ Дмитрием Медведевым в Перу премьер Японии Таро Асо передал подарок его сыну - радиоуправляемую летающую модель робокота Дораэмона, персонажа популярных японских мультфильмов. Более того, сейчас в Токио обсуждается идея создать мультфильм о совместных приключениях Дораэмона и президентского кота Дорофея. Проект рассматривается как важный шаг в деле сближения с Москвой, пишет ForUm. Японцам страшно нравится, когда зарубежные лидеры интересуются их национальной культурой. Экс-президент Франции Жак Ширак, например, был страстным поклонником борьбы сумо, за что в Токио его до сих пор вспоминают с восторгом. Владимир Путин занимается дзюдо, и его первого тренера японцы наградили орденом Восходящего солнца. А президент Медведев связан с японской культурой через ребенка: его 12-летний сын Илья, как утверждают, обожает японские мультфильмы. Информацию о пристрастиях президентского сына японцы добыли еще в ходе подготовки к саммиту «большой восьмерки», который прошел на Хоккайдо летом этого года, сообщил надежный источник в МИДе страны. Через супругу российского лидера - Светлану Медведеву - Илье тогда передали мягкую игрушку в виде Дораэмона. Первая леди была приятно удивлена и в ответ высказала идею о совместном мультфильме с участием Дораэмона и Дорофея. Эту идею она повторила осенью на приеме в японском посольстве в Москве.