Кличко сейчас на испанском острове

В середине декабря в Маннгайме (Германия) состоится поединок за три чемпионских титула по версиям IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе между украинцем Владимиром Кличко и американцем Хасимом Рахманом. В свое время Рахман нокаутировал самого Ленокса Льюиса. Кличко сейчас усиленно тренируется в Испании на острове Майорка. В данное время года здесь наиболее комфортные условия и климат. Смена соперника внесла коррективы в подготовительный процесс, в частности поменялись спарринг-партнеры. Во главе команды Кличко тренер Эммануэль Стюарт.