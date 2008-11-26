Миллионер, сидя в киевской тюрьме, продолжает зарабатывать

`Компания миллионера до сих пор набирает людей на тренинги по финансовой грамотности. В среду Голосеевский райсуд Киева решит дальнейшую судьбу Роберта Флетчера, задержанного по подозрению в особо крупном мошенничестве. В то же время, как лично убедилась «Сегодня», детище Флетчера, его компания по проведению тренингов по-прежнему работает. Инфоцентр компании по сей день предлагает заплатить в гривенном эквиваленте больше 20 тыс. и посещать тренинги по финансовой грамотности. В то же время МВД Украины заявляет, что Флетчер подозревается в том, что обманным путем завладел деньгами минимум 12 человек, был ранее задержан за пересечение границы с поддельным паспортом и подозревается в мошенничествах на сумму в $10 млн. К тому же, как сообщил нам глава пресс-службы киевской милиции Владимир Полищук, к Флетчеру есть претензии и со стороны США, не исключено, что он будет экстрадирован в Америку. Вчера, 25 ноября, министр внутренних дел Украины Юрий Луценко сообщил, что Голосеевский суд отказал милиции в проведении обыска у гражданина США Роберта Флетчера, который подозревается в финансовых операциях с деньгами украинских граждан.