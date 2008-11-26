Березовский прощается со своими миллионами

Власти Швейцарии распорядились конфисковать средства со счетов Бориса Березовского, признанного в России виновным в крупных хищениях. "Федеральный уголовный трибунал Швейцарии 27 октября 2008 г. вынес постановление о конфискации нескольких миллионов франков на счетах в Швейцарии, один из бенефициаров которых был или является Березовский. Решение Федерального уголовного трибунала пока еще не вступило в законную силу", - сказал директор Федерального управления юстиции в федеральном департаменте (министерстве) юстиции и полиции Швейцарии Михаэль Леупольд. Речь идет о деле Аэрофлота, в рамках которого российский суд в конце прошлого года заочно приговорил Березовского к шести годам заключения по обвинению в хищении почти 215 млн рублей компании Аэрофлот. Впоследствии предпринимателя приговорили к 6 годам лишения свободы. При этом обвинения в легализации похищенных средств с Бориса Березовского были сняты. Точной суммы, которая предназначена для конфискации у Березовского, не называется. Леупольд лишь сказал, что россияне хранят в швейцарских банках около 25 миллиардов долларов, а Березовский может недосчитаться "миллионов франков". Швейцарский чиновник также добавил, что власти страны готовы передать России средства предпринимателя в случае соответствующего запроса. Леупольд напомнил, что ранее уже были случаи, когда Швейцария предоставляла России материалы в рамках расследования различных дел и перечисляла денежные средства криминального происхождения. Однако, в тех обстоятельствах, добавил чиновник, "речь не шла об особенно известных людях, да и суммы не были астрономическими". Сам Борис Березовский в настоящее время проживает в Великобритании, где он получил статус политического беженца в 2003 году. Заведенное на него уголовное дело и судебный вердикт Березовский называет "политическим заказом" российских властей и виновным в хищениях себя не признает. Имя Березовского периодически фигурирует при расследовании ряда нашумевших уголовных дел, например гибели бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко или убийства обозревателя Новой газеты Анны Политковской. Так, отстраненный от работы руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ Дмитрий Довгий заявлял, что заказчиком убийства журналистки Анны Политковской был скрывающийся от российского правосудия предприниматель Борис Березовский. Свою причастность к этим преступлениям предприниматель также категорически отвергает.