Жена российского миллиардера Родионова снялась в садо-мазо

34-летняя Ольга, жена российского миллиардера Сергея Родионова, снялась обнаженной. Свыше тысячи кадров сделала французский фотограф Беттина Реймс. Тираж фотоальбома ”Книга Ольги” — 100 экземпляров. Каждый лично подписан и пронумерован Реймс. В альбоме преимущественно черно-белые фотографии сексуального характера. В кадре присутствуют садо- мазо- декорации. Ольгу с Реймс познакомил Сергей Родионов. Он обратился к фотографу с просьбой сделать портрет жены. Француженка согласилась снять обнаженную женщину. После того как Родионов увидел готовые работы, он предложил сделать книгу с женой в главной роли. — Такой красоты я никогда не видел. Хочу, чтобы ею насладились другие, — говорит миллиардер, который вместе с семьей живет в Лондоне. Родионова также довольна результатами сотрудничества с Реймс. — Мое тело — это результат тяжелого труда. Хочу показать, что замужество, работа и дети не оправдывают женщин, которые перестали смотреть за собой, — говорит Ольга.