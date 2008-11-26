Королева Британии экономит на рождественских подарках

Британска королева в период кризиса экономит на рождественских подарках, которые будут сделаны в Китае и будут стоить намного меньше, чем их европейские аналоги. Елизавета ІІ заказала 1.000 комплектов посеребренных подставок для бокалов для своего домашнего персонала. Однако стремясь сохранить свои соверены, экономная королева Британии заказала их производство на Дальнем Востоке всего лишь за 20 иен за набор. В Англии за подобные наборы ей пришлось бы выбросить безумные деньги. Королева через помощников заказала подарки фирме "Саррей", которая специализируется по производству серебряных сувениров. Работники фирмы передали дизайн подставок китайской фабрике, которая производит дешевые подставки для бокалов уже не один год. Получит заказанные подарки Елизавета перед Рождеством и лично их вручит персоналу. Экономная королева на этот раз не дала возможность заработать своему племяннику Лорду Линли, который в прошлом не раз поставлял тете подарки, сообщает The Sun