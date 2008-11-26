Нью-йоркской библиотеке подарили самую дорогую в мире книгу

Свою причастность к этим преступлениям предприниматель также категорически отвергает. Публичной библиотеке Нью-Йорка подарили самую дорогостоящую книгу в мире - ее стоимость составляет более $100 тыс. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС. Книга под названием "Умелая рука" будет выставлена на всеобщее обозрение в Публичной библиотеке Нью-Йорка с 2 декабря. Эксклюзивный экземпляр современного издания описывает жизнь итальянского мастера эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти. Раритет изготовлен вручную в Италии и насчитывает более 20 экземпляров. Все они, за исключением подаренного нью-йоркской библиотеке, были проданы, несмотря на баснословную цену.