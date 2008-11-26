Черновецкому подарили землю на Марсе

Киевскому мэру Леониду Черновецкому подарили акр земли на Марсе. Об этом журналистам рассказал глава Шевченковской районной государственной администрации Киева и районного совета Виктор Пилипишин, информирует УНИАН . “Мы поздравили Леонида Черновецкого открыткой и букетом цветов и проверили мэра на то, как он воспринимает шутки, - сказал Пилипишин. - Мы подарили ему один акр земли на Марсе. Есть такое лунное агентство”. По словам председателя РГА, Черновецкий на такой подарок отреагировал нормально и даже похвастался перед своими заместителями. Вчера Черновецкому исполнилось 57 лет