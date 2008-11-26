Ахметов говорит, что премии - это плохо

"Очень бы хотелось победить и решить все вопросы о весенней стадии еврокубков именно в этом матче", - заявил Ринат Ахметов. "То, что Шахтер не попал в 1/8 Лиги чемпионов - очень плохо. Но есть шанс побороться за выход в 1/16 Кубка УЕФА и для нас сейчас это крайне важно. Я не сомневаюсь, что ребята завтра покажут свои лучшие качества и решат все турнирные вопросы", - босс Шахтера. "Мои футболисты, когда им говорят о премиях - играют плохо. И наоборот, когда разговор о дополнительном поощрении не заходит, они выступают очень хорошо. Для них самая большая премия - оправдать доверие болельщиков и показать, что Шахтер может играть лучше, чем это было в первом круге украинского чемпионата", - подчеркнул президент донецкого клуба. Также, Ахметов сказал, какая главная установка на матч: "Наша главная задача выиграть, а ничейный результат в предстоящей игре - это плохо. Нам нужна победа. Надеюсь, что мы создадим им гораздо больше проблем, и счет на табло будет в нашу пользу". "У меня нет предчувствия, но есть желание, огромное желание выиграть. Эта победа нужна команде, всем футболистам, тренерам и болельщикам, ну и, конечно, мне", - подчеркнул президент Шахтера. Матч 5-го раунда группового этапа Лиги Чемпионов между донецким Шахтером и Базелем состоится в среду, 26 ноября в 21:45.