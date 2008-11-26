Для киевских буржуев в городе сделали вертолетную площадку

а улице Константиновской, 68, появилась первая в столице... вертолетная площадка. Вот только геликоптеры она не принимает, а служит больше необычным антуражем на фоне серого пейзажа промзоны, пишет "Сегодня". С какой целью построили столь массивное сооружение, не известно. Руководство предприятия наотрез отказалось что-либо комментировать, сославшись на "секретность". По словам охранников, это постройка стала больше прихотью начальства, мол надо же как-то выделиться перед партнерами. Вот только ни одного вертолета здесь так и не увидели. Как известно, полеты над Киевом и посадка вертолетов на любой площадке сегодня запрещены - принимать их могут только аэропорты. К Евро-2012 столичные власти обещают решить этот вопрос и построить в городе до 25 площадок. По словам заместителя мэра Анатолия Голубченко, уже в следующем году мэрия купит два вертолета - для пожарных и медиков. При этом обязательно будут учтены все требования по безопасности полетов. В случае аварии мощности двигателя должно хватать для того, чтобы машина могла выйти из опасной зоны и совершить посадку за пределами населенного пункта.