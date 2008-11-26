Тимошенко всех обогнала

Премьер Юлия Тимошенко сохраняет наибольший президентский рейтинг среди украинских политиков. Об этом свидетельствуют данные опроса "ФОМ-Украина", сообщает "Интерфакс-Украина". Так, президентский рейтинг Тимошенко составляет 19,8%. В то же время, согласно опросу, он имеет тенденции к снижению: в январе - 24,8%, в июне - 20%. На втором месте - лидер Партии регионов Виктор Янукович с 17,4% (в январе - 20%, в июне - 21,9%). На третьем месте экс-спикер парламента Арсений Яценюк с 6,6% (в январе - 0,8%, в июне - 2,1%). Четвертое место у лидера КПУ Петра Симоненко - 5,7% (в январе - 3,7%, в июне - 4,3%). У лидера блока своего имени Владимира Литвина - 3,9% (в январе - 3,1%, в июне - 3,8%). У нынешнего президента Виктора Ющенко - 3,3% (в январе - 13,1%, в июне - 7,3%). Исследование проводилось с 12 по 24 ноября, опрошено 2 тыс. респондентов в 160 населенных пунктах страны. Погрешность выборки составила 2,2%. -