Главе НАН Украины Борису Патону сегодня исполнилось 90

Знаменитого ученого лично поздравят Кучма и Черномырдин. Ученый №1. Борис Патон первым удостоин награды "Герой Украины". Фото М. Койфмана Известный ученый, президент НАН Украины Борис Патон отмечает юбилей — 90-летие. Заслуги Патона в космонавтике и создании ракетно-космических комплексов невозможно переоценить. Патон — автор тысяч научных работ, создал более 400 изобретений, а разработанные им методики сварки являются уникальными. Именно он начал исследования в области применения сварки в космосе. Кроме того, Патон — главный инициатор уникальной технологии сварки живых тканей, используемой в хирургии. Однако как мы выяснили, многие молодые люди сегодня путают заслуги талантливого сына и его знаменитого отца. Наш опрос показал, что большинство столичных студентов приписывают Борису Патону создание уникального цельнометаллического моста через Днепр, который построил его отец Евгений Патон. Многие вообще удивлялись, что знаменитых Патонов — двое. Также ученики думали, что Борису Евгеньевичу исполняется 100 лет и он — главный долгожитель Украины. Как выяснила "Сегодня", президент Виктор Ющенко позвонит ученому и пришлет букет цветов с "жовтоблакитной" лентой. Президент РФ Дмитрий Медведев наградил Патона орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени. Экс-глава государства Леонид Кучма свои поздравления Патону передаст при встрече. Посол РФ Виктор Черномырдин также поедет лично желать Патону всего самого лучшего. Глава комитета ВР по вопросам образования и науки Владимир Полохало рассказал нам, что впервые познакомился с Патоном 20 лет назад именно на его день рожденья. "Тогда тоже был юбилей, Борису Евгениевичу исполнилось 70, и я пожелал ему еще как минимум 30 лет активной научной и творческой деятельности. Мой прогноз почти подтвердился, а лучшим моим подарком для него будет еще один такой прогноз", - отметил Полохало. Руководитель пресс-службы президиума Академии Наук Украины Аркадий Хидекели рассказал нам, что Бориса Евгениевича в академии поздравлять будут скромно. "От каждого отделения НАН приедут делегации, кто с цветами, кто с подарками. Каких-то особых программ мы не готовим", - сообщил Хидекели. Праздник, к сожалению, омрачен ЧП, случившимся на днях в киевском метро с директором Международного учебно-исследовательского и консультационного центра по сварке в Тбилиси Созаром Якобашвили. 75-летний гражданин Грузии прибыл в Киев, чтобы поздравить Бориса Патона с юбилеем, но умер на станции метро «Шулявская». По предварительной версии врачей, подвело сердце...