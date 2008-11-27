Свой день рождения Тимошенко отметит на работе

Сегодня ближе к полудню в зале Кабмина, где по обыкновению проходят торжественные мероприятия, соберутся все желающие поздравить Ю.В. и поднять бокал с шампанским. А вот планы премьера на вечер неизвестны: ближайшее окружение политика их тщательно скрывает. - Громких торжеств не будет. Съездов, подобных компартийным, устраивать никто не собирается, - поделился бютовец Сергей Терехин. - В нашей команде не принято делать из личного события громкие чествования. Я, конечно, поздравлю премьер-министра, и, думаю, ей удастся выделить в своем графике пятнадцать минут, чтобы собраться в задней комнате с соратниками и выпить бокал шампанского. Ну а если не удастся, отправлю пожелания в виде sms или позвоню по телефону. Лучшим подарком для Тимошенко Терехин считает второй пакет антикризисных законов, который намеревается подготовить ко вторнику. Кроме того, по некоторой информации, депутаты из БЮТ намерены поднести своему лидеру пышный букет белых роз - любимых цветов Юлии Владимировны. Президент также не забыл о Леди Ю. Правда, по словам пресс-секретаря главы государства Ирины Ванниковой, Ющенко еще вчера не знал, в котором часу он появится в здании правительства и вручит виновнице презент. - Это будет красивая вышитая женская сорочка, сделанная специально для Юлии Тимошенко, в технике вышивания бисером ивано-франковскими мастерами. Ее применяют только они, - объяснила Ванникова. А вот коллеги из фракций к дню рождения премьера отнеслись равнодушно. Как удалось узнать «Комсомолке», поздравить Тимошенко захотел только экс-регионал Тарас Чорновил. Правда, он перестарался и отправил свои пожелания на два дня раньше, что в народе считается плохой приметой. - Я еще вчера (во вторник - Авт.) переслал ей поздравление по почте, - рассказал депутат. - Когда-то мы были хорошими друзьями, но последние пару лет почти не видимся. Мелькнула идея прийти в Кабмин и чествовать премьера лично, однако я решил этого не делать, потому что таким образом ведут себя обычно либо близкие, либо те, кто обязан так вести себя по протоколу, либо просто лизоблюды. Так что лезть с цветочками и лишний раз показывать свою физиономию я не хотел бы.