ЮВТ рассказала о своей мечте

Премьер-министр Юлия Тимошенко послала приветствие участникам первого Всеукраинского форума усыновителей. Как говорится в приветствии, размещенном на Правительственном портале, «мне очень хотелось бы сказать каждому из вас слова благодарности за то, что вы небезразличные люди с искренней душой, которые подарили свое сердце детям. Вы все сделали в своей жизни очень важный шаг – пригрели возле себя одиноких детей», сообщает «УНИАН». Тимошенко пожелала, чтобы у усыновителей хватило сил воспитать детей, дать им прекрасное образование. «Моя мечта - чтобы в нашей цветущей, богатой Украине не было обездоленных детей, чтобы они жили в счастливых семьях, знали тепло маминых рук и родительскую заботу», - отметила премьер. По ее словам, «всю свою жизнь, где бы и в каких должностях я не находилась, я пыталась и пытаюсь повернуть власть лицом к людям, построить справедливое общество». «Мое правительство некоторые политики называли популистским, но я считала и считаю, что главная миссия государства – защищать людей. Я делала и делаю это, и никакой финансовый кризис это не остановит», - заверила Тимошенко.