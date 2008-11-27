Президент «помиловал» сразу двух индеек

Традиционное «помилование индейки» в честь отмечаемого сегодня в США Дня благодарения совершил Президент страны Джордж Буш, передает радио Эта традиция уходит во времена президентства Гарри Трумэна. Накануне были «помилованы» сразу две индейки - по прозвищу Тыква и Пекан. Теперь обе птицы будут отправлены самолетом в Диснейленд, где они возглавят традиционный парад в честь Дня благодарения. День благодарения - один из самых популярных праздников в США - отмечаетсяв четвертый четверг ноября. Впервые его отметили в 1621 году английские колонистыв Плимутской колонии и ихсоседи-индейцы, благодаря помощи которых поселениевыжило впредыдущую голодную зиму. Официальным праздником День благодарения сделал своим указом первыйпрезидент страны Джордж Вашингтон в 1789. С Днем благодарения связан ряд традиций, которые американцы святособлюдают. Все члены семьи обязательно должны сходить в церковь, а после службы собраться за праздничным столом. Наканунев СШАрасцветает благотворительность: американцы стараются накормить и как-то порадовать своих ближних, которым не повезло в жизни. Второй непременныйатрибут Дня благодарения - индейка. На первом празднике колонисты и индейцы зажарили и совместно съели четырех индеек, подстреленных в ближайшем лесу. С тех пор птицеводы откармливают индеек специально к этому празднику. Третий атрибут праздника- костюмированные парадыв одеждах XVIIвека и костюмах индейцев.