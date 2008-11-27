Супермодель Кэмпбелл и миллиардер Доронин засветились в Москве (ФОТО)

Пара, о которой в последнее время говорят по всему миру, появилась в Малом Манеже на закрытом вечере в честь десятилетия русской версии журнала Vogue и произвела настоящий фурор. Напомним: 46-летний совладелец холдинга «Капитал Груп» Владислав Доронин (за характерную внешность миллиардера называют русским Бондом) и самая красивая чернокожая модель (за темперамент и внешность получившая прозвище Черная пантера) первый раз появились вместе на публике летом нынешнего года на кинофестивале в Каннах. С тех пор, кажется, они неразлучны. Последнее время вокруг красавицы модели и «ее русского» ходит много разговоров о предстоящей свадьбе. Якобы уже и кольца заказаны, и подвенечное платье шьется. Влюбленные заявлений по этому поводу пока не делали. Остается предполагать, что первый официальный выход в высший свет Москвы - это и есть традиционное «знакомство с друзьями». Помимо великосветского общения, элиту в этот вечер ожидал оригинальный аукцион. В качестве лотов - дизайнерские русские матрешки. Экономический кризис, судя по всему, только подстегнул желание присутствующих выпустить пар и раскошелиться по старинке - за 31 лот организаторам удалось выручить 706 тысяч евро! Свою лепту в эту золотую копилку внесла и красавица Наоми. Посовещавшись со своим русским спутником, знаменитая модель приобрела матрешку в стиле Ив Сен-Лорана за 33 тысячи евро (к слову, самый дорогой лот - «матрешка от Юдашкина» - ушел за 100 тысяч долларов).