Саркози встретился с Далай-Ламой

Президент Франции Николя Саркози не изменит свои планов и встретится с Далай-ламой в Польше, несмотря на решение Китая отложить саммит с ЕС. «Планы не изменились. Президент едет в Гданьск 6 декабря», - сообщил представитель Елисейского дворца, отвечая на вопрос, планирует ли Саркози, как и прежде, встретиться с духовным лидером буддистов Тибета. В среду французский МИД от имени ЕС заявил, что Пекин попросил отложить намеченный на 1 декабря саммит Китай-ЕС, и выразил свое сожаление по этому поводу. Китай мотивировал свое желание тем, что в то же время в Европе будет находиться Далай-лама, который встретится с руководителями европейских государств. Саркози ранее заявлял, что встретится с Далай-ламой 6 декабря в Польше на церемонии, посвященной 25-й годовщине присуждения лидеру польской «Солидарности» Леху Валенсе Нобелевской премии мира. В четверг МИД КНР заявил, что сроки проведения саммита Китай-ЕС прямо зависят от позиций и реальных действий Франции. «Китайское правительство и народ решительно противостоит тому, чтобы лидеры других стран поддерживали Далай-ламу и проводили встречи с ним», - сказал официальный представитель МИД КНР Цинь Ган. Официальный Пекин обвиняет Далай-ламу в сепаратизме и возлагает на него вину за мартовские беспорядки в Тибете и других районах КНР, где компактно проживают тибетцы. В ходе погромов, продолжавшихся несколько дней и распространившихся на другие районы компактного проживания тибетцев, были убиты 19 человек. Ущерб составил 200 миллионов юаней (28 миллионов долларов).