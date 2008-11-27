Идолу олигархов сегодня 55 лет

Сегодня, 27 ноября, поэт и музыкант, основатель группы Аквариум Борис Гребенщиков отмечает 55-летие. Сам музыкант считает, что юбилеи в жизни празднуют те, кому в жизни праздновать нечего. Кроме того, Гребенщиков признался, что давно потерял интерес к застольям. По его словам, он не большой едок, а выпить с друзьями - этим музыкант и так занимается "регулярно уже много лет, на полупрофессиональной основе". Поведал патриарх российского рока и о кризисе среднего возраста: "Я обсуждал эту тему с одним своим другом, журналистом из Лондона, он меня утешил: "Ты не заметишь кризиса среднего возраста. У творца всегда такой собственный творческий кризис, что кризис среднего возраста на его фоне проходит просто незамеченным". Это меня утешило", - отметил артист. "Чем дальше - тем больше я кайфую. Чем старше я становлюсь - тем больше кайфую", - добавил БГ.