Москвича Бакая снова разыскивают в Украине

Верховный Суд возобновил уголовные дела против экс-главы Госуправления делами Игоря Бакая, аннулировав решения первой и второй инстанций. Коллегия судей палаты уголовных дел Верховного Суда признала незаконным закрытие уголовных дел против него, пишет "Дело". Теперь Бакай вновь находится в международном розыске и не может выезжать за пределы России, где сейчас проживает, иначе будет задержан Интерполом, отмечает газета. Кроме того, автоматически возобновляется арест его имущества, счетов в банках, ценных бумаг. Такие же санкции, согласно вынесенному в 2005 году постановлению прокуратуры, возобновляются по отношению к имуществу жены Бакая и его тестя. Решение Верховного Суда было вынесено в середине октября и на днях опубликовано на сайте единого реестра судебных решений. Сейчас дело направлено на новое судебное рассмотрение в Печерский суд Киева. Бакай покинул Украину в разгар президентских выборов 2004 года. Он бежал из страны вместе с семьей сразу после своей отставки с поста руководителя ГУД. В марте 2005 года Бакай получил российский паспорт и, по его словам, должность в госструктурах России. Одновременно в Украине против беглого чиновника был возбужден ряд уголовных дел, его обвиняли в ряде государственных преступлений. В частности, Бакаю вменяли превышение и злоупотребление служебными полномочиями, незаконное отчуждение государственного имущества. Речь шла об отчуждении гостиниц "Днепр", "Украина", недвижимого имущества Национального комплекса "Экспоцентр Украины". Также он обвинялся в злоупотреблении при использовании авиационной техники госпредприятия "Украина" и ряде других преступлений. Убытки государству, которые были нанесены Бакаем на посту руководителя Госуправления делами, превысили 350 млн. грн. По результатам проверки Контрольно-ревизионного управления, проведенной в 2005 году, было установлено, что в целом Госуправление делами и его центральный аппарат незаконно потратили 828,5 млн. грн. Однако в 2006 году Печерский суд Киева вынес постановление о прекращении расследования в отношении Бакая. В 2007 году на его сторону встал и Апелляционный суд столицы, который прекратил международный розыск экс-главы ДУСи.