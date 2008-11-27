Из-за кризиса Гелетей остался без Audi A8 за 655 тысяч

Глава Управления государственной охраны Валерий Гелетей отказался от запланированной покупки за казенный счет шикарного авто представительского класса Audi A8 4,2 Langversion quattro стоимостью 655 тысяч гривен. Как пояснили в управлении, торги по заявленному тендеру не состоялись, потому что «осуществление закупки перестало отвечать государственным потребностям из-за наступления непредвиденных объективных обстоятельств». Как пояснял глава ведомства Валерий Гелетей, столь дорогое авто необходимо управлению в качестве дежурного дублирующего автомобиля для обеспечения безопасности должностных лиц, глав иностранных государств, их парламентов и правительств. Теперь, по словам Гелетея, ведомство вынуждено значительно сократить закупки за государственный счет не только авто. Так, Управление госохраны отказалось не только от автомобиля, но и от закупки компьютеров, холодильных установок и демонстрационного оборудования.