Путин пожелал Тимошенко дружбы с Россией

Премьер России Владимир Путин поздравил премьера Украины Юлию Тимошенко по случаю ее дня рождения. Об этом говорится в поздравлении Путина в адрес Тимошенко, распространенном пресс-службой посольства России в Украине. "Хотел бы вновь подчеркнуть заинтересованность в совместной работе с Вами по дальнейшему укреплению российско-украинского сотрудничества, наращиванию торгово-экономических, инвестиционных, научно-технических и культурных связей между нашими странами в духе дружбы и добрососедства", - говорится в поздравлении. Путин также пожелал Тимошенко "здоровья, счастья и новых успехов". В свою очередь посол РФ Виктор Черномырдин в своем поздравлении высказал уверенность, "что у сотрудничества между Россией и Украиной огромная перспектива, главное – взаимодействие на принципах стратегического партнерства отвечает истинным интересам наших народов и стран".