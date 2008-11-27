Экс-первую леди США прооперировали

Бывшая первая леди США Барбара Буш поправляется после операции, сообщает Associated Press. Супруга Джорджа Буша-старшего была госпитализирована с сильными болями во вторник, врачи диагностировали прободную язву желудка и сделали лапароскопию. Жена 41-го американского президента остается в Методистской больнице города Хьюстон (штат Техас) и пробудет там в течение недели. Как сказал хирург доктор Пэт Риардон (Pat Reardon), Барбара Буш хорошо перенесла операцию, которая длилась несколько часов и завершилась рано утром в среду. Перед операцией Буш чувствовала боли в течение нескольких дней, но во вторник необходимость врачебного вмешательства стала очевидной. По словам самой 83-летней Барбары, она испытала самую сильную боль в своей жизни - "хуже, чем при рождении ребенка".