У президента Литвы появился помощник вроде Тимошенко

Парламент Литвы 27 ноября утвердил лидера правоцентристской коалиции Андрюса Кубилюса на посту главы правительства. За это, как сообщает Delfi.lt, проголосовали 89 депутатов (из 141), против выступили 27 парламентариев, 16 воздержались. Андрюс Кубилюс является лидером консервативной партии "Союз Отечества - Христианские демократы", которая вместе с несколькими другими партиями сформировала коалицию по результатам недавних парламентских выборов. Кандидатуру Кубилюса на пост премьер-министра поддержал президент Литвы Валдас Адамкус. Как отмечает агентство, в ходе обсуждения его кандидатуры депутаты, представляющие оппозицию, не выступали с острой критикой в адрес Кубилюса. Так, староста оппозиционной фракции "Порядок и справедливость" Валентинас Мазуронис признал, что этот кандидат в премьеры "не самый плохой". В то же время оппозиционные фракции раскритиковали план новой коалиции по выходу из экономического кризиса. План предполагает, в частности, сокращение бюджетных расходов, снижение подоходного налога и увеличение налога на прибыль и НДС, а также отказ от многочисленных налоговых льгот. Оппоненты Кубилюса опасаются, что эти меры ударят по рядовым гражданам и малому бизнесу. "Стригут не жирных овец, а обтянутых кожей самых голодных овечек, - заявил Мазуронис. - Этот план удушения бизнеса, который подтолкнет к банкротству тысячи малых предприятий". В свою очередь, лидер Партии труда Виктор Успасских по поводу утверждения премьера сказал следующее: "Самоубийц нет, нашелся один - так пусть и идет". Ранее наблюдатели отмечали, что в условиях экономического кризиса новому правительству придется принимать непопулярные решения. Напомним, что по результатам выборов коалицию с консерваторами сформировали Партия народного возрождения, Движение либералов, а также Союз либералов и центра. Предыдущее правительство возглавлял лидер Социал-демократической партии Гедиминас Киркилас.