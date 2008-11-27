Абрамович подарил своей девушке Луну

Российский бизнесмен, владелец футбольного клуба «Челси» и бывший губернатор Чукотки Роман Абрамович приобрел для своей спутницы жизни Дарьи Жуковой участок на Луне. Теперь Жуковой принадлежат около 40 гектаров поверхности естественного спутника Земли, сообщает CrunchGear. По имеющимся данным, Абрамович приобрел участок, воспользовавшись услугами компании The Lunar Embassy («Лунное посольство»). Судя по прейскуранту, размещенному на сайте «посольства», покупка участка для Жуковой обошлась владельцу «Челси» в сумму около 2 тысяч долларов, сообщает «Лента.ру». Отметим, что в СМИ (преимущественно британских) регулярно появляются сообщения о том, что Абрамович приобрел что-то для себя или Жуковой. Так, в разное время бизнесмену приписывалось приобретение роскошной виллы во Франции или ресторана в Риме. Впоследствии эту информацию опровергла пресс-служба Романа Абрамовича.