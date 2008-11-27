Дети Обамы будут убирать за щенком

Дочери избранного президента США 7-летняя Саша и 10-летняя Малия будут сами убирать за щенком, который поселится с ними в Белом доме, рассказали Барак Обама и его супруга Мишель. Напомним, что на первой после победы на выборах пресс-конференции Обама пообещал дочерям завести собаку. «Я так сильно люблю вас обеих, и вы заслужили нового щенка, который отправится с нами в Белый дом», - обратился будущий президент к своим детям. Собаку было решено взять из приюта. По словам Барака Обамы, дочери уже предупреждены о том, что им придется «взяться» за совок и убирать за собакой. «Мы не хотим загрязнять газон перед Белым домом»- продолжил будущий глава администрации. Девочкам также придется гулять с собакой. Во время своего визита Мишель Обама даже предупредила об этом персонал Белого дома. Пока еще не решено, какая именно собака поселится в Белом доме. Старшая дочь нового президента подвержена аллергиям, и поэтому семья Обамы, скорее всего, выберет щенка, который несильно линяет. Это может быть лабрадудель - помесь лабрадора с пуделем, шнудель - помесь шнауцера и пуделя или кокапу - помесь кокер-спаниеля и пуделя. Ходят слухи, будто Малия склоняется к голдендуделю - помеси пуделя с золотистым ретривером. Сам Барак Обама сказал, что его семья заведет «большую, активную собаку». Ему не нравятся маленькие, «женские» собачки. Помимо того, что детям Обамы придется убирать за щенком, они также должны самостоятельно убираться и стелить свои постели. Девочки, которые будут учиться в престижной школе Sidwell Friends, должны будут также делать домашнюю работу. Старшая Малия уже выбрала себе письменный стол в спальне Линкольна. В интервью Обама цитировал ее слова о том, что во время работы за таким столом могут родиться «великие мысли». Как рассказал будущий президент, именно здесь первый глава администрации от Республиканской партии Авраам Линкольн подписал Прокламацию об освобождении рабов и самую известную речь, произнесенную во время торжественной церемонии открытия Геттисбергского национального кладбища. На этом кладбище были похоронены погибшие в ходе самого кровопролитного сражения Гражданской войны. Напомним, что Барак Обама победил на президентских выборах 4 ноября, церемония инаугурации пройдет 20 января 2009 года. Тогда из Белого дома съедет семья Джорджа Буша вместе с шотландским терьером Барни, недавно покусавшим журналиста, и въедет Обама с супругой, дочерьми и новым щенком.