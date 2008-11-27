Литвин готовится к кризису и скупает зубную пасту

Лидер одноименного блока Владимир Литвин в интервью телеканалу Рада заявил о том, что во время одного из походов в магазин потратил на покупки 367 гривен. В своем интервью, полный текст которого размещен на сайте Народной партии, Литвин отметил, что недавно во время разговора с Президентом Виктором Ющенко рассказал ему такую историю. "Я заехал в магазин, купил там зубную пасту, пенку для бритья и лезвия для бритья и заплатил 367 гривень. Я удивился, как выросли цены. Я привел этот пример Президенту и спросил, может ли человек, который получает пенсию 700 гривен, приобрести себе эти товары первой необходимости", - сказал Литвин. В связи с этим он подчеркнул, что все разговоры о том, что жить стало лучше, жить стало веселее, - от лукавого. Напомним, что в последнее время Литвин рассматривается как реальный кандидат на пост спикера Верховной Рады.