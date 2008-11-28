Румынский политик облил водой женщину в прямом эфире

В Румынии во время предвыборных дебатов политик-либерал выплеснул стакан воды в лицо своей сопернице-демократке. В ходе дебатов, которые транслировались по одному из центральных каналов Румынии, Анка Константинеску сравнила результат работы своего противника Мариуса Маринеску с отхожим местом, а его самого обозвала "бидэ". Представитель демократической партии за словом в карман не полез и ответил: "Леди, да у вас лицо, как бидэ!" Когда страсти накалились до предела, Константинеску якобы невзначай вылила стакан воды на брюки собеседнику. Сенатор, несмотря на то, что перед ним - женщина, схватил второй стакан и выплеснул его содержимое в лицо Анки. В заключительном слове ведущая, подводя итоги теледебатов, отметила, что на румынских выборах "столько всего неотесанного