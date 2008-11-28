В Мумбаи погиб один из самых богатых британцев

В ходе беспорядков, начавшихся в индийском городе Мумбаи 26 ноября, были убиты как минимум восемь иностранцев, сообщает 28 ноября агентство Reuters. В число погибших попали граждане Австралии, Великобритании, Японии и Италии. AFP уточняет, что в деловой столице Индии погиб, в частности, один из самых богатых людей Великобритании, 73-летний бизнесмен Андреас Ливерас. Незадолго до смерти он успел дать телефонное интервью BBC, в котором сообщил, что спрятался от террористов, захвативших посещаемый им ресторан, в одной из комнат. Также в Мумбаи был убит бывший заместитель мэра одного из пригородов Сиднея, 71-летний Дуг Маркелл. Американское правительство, по данным Associated Press, не располагает информацией о погибших гражданах США. Известно лишь о троих раненых. Атташе Генконсульства РФ в Мумбаи Роман Воробьев 27 ноября заявил корреспонденту "Интерфакса", что информация о погибших россиянах также пока не поступала. Всего, по информации AFP, в ходе беспорядков в Мумбаи на сегодняшний день погибли примерно 130 человек. Напомним, вечером 26 ноября в городе произошла серия взрывов. Кроме того, были обстреляны дорогие гостиницы, рестораны и вокзал. Были захвачены в заложники постояльцы гостиниц "Тадж Махал" и "Оберой". Также террористы захватили местный Еврейский центр. Гостиницы были взяты под контроль властей 27 ноября. Штурм Еврейского центра начался утром 28 ноября. Ответственность за беспорядки взяла на себя малоизвестная группировка "Деккан муджахидин". Также появлялась информация о том, что в Мумбаи действовали боевики пакистанской группировки "Лашкар-и-Тайба", однако ее представители свою причастность к событиям в Индии отрицают.