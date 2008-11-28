Мариинский дворец делают жилым домом

Шокирующее заявление сделал вчера депутат от ПР Дмитрий Табачник: «На сегодняшний день известно, что Мариинский дворец превращают в жилые помещения с десятком новых туалетных и ванных комнат, со спальнями и с достройкой флигеля из бетона с грубым нарушением охранной зоны,– рассказал Табачник прессе. А еще прибавил, что 2 декабря подаст официальный депутатский запрос, чтобы Украина узнала, что на самом деле происходит в Мариинском дворце! В депутатской тусовке на заявление Табачника о том, что кто-то может поселиться в Мариинском дворце, отреагировали очень бурно. Дескать, бывший президент Леонид Кравчук в свое время пытался переделать его под личную резиденцию, но помешала отставка. Нынче они считают, что эту идею воплотит в жизнь... Виктор Ющенко. «У него стремление окружить себя шикарной недвижимостью приняло болезненные формы. Ни один монарх мира не окружил себя таким количеством резиденций, как наш президент» – размышляет нардеп Тарас Черновол. – «Поэтому не удивлюсь, если в один прекрасный день он переедет туда со своей семьей». «Очень жаль, если все это подтвердится – говорит бютовец Владимир Яворивский. – В моем понимании в Мариинском нужно принимать президентов и королей, а не разводить пчелок и бегать наперегонки с детьми». Депутаты обещают детально изучить тайны Мариинского дворца уже на следующей неделе. «Заявление Табачника не соответствует действительности. Он оппозиционный политик. У него нет ни документов, ни каких-либо оснований для своих обвинений,» – ответила на расспросы «БЛИКа» о будущем Мариинского дворца начальник пресс-службы СП Лариса Мудрак. А после добавила: «Насколько мне известно, это обычная плановая реконструкция Мариинского дворца, начатая в 2007-м для улучшения его внешнего вида». Cогласна с госпожой Мудрак и близкая к Президенту нунсовка Ксения Ляпина: «Давно я от Табачника не слышала подобного абсурда!» Корреспонденты «БЛИКа» съездили к Мариинском парку и собственными глазами убедились, что работа строителей и штукатурщиков здесь идет полным ходом. Ко дворцу подъезжают автомобили с цементом и стройматериалами. Территорию стройки от чужих глаз надежно охраняют несколько десятков крепких охранников.