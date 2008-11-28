вчера Тимошенко на работу не ходила

Свое 48-летие премьер-министр Украины Юлия Тимошенко праздновала, как пояснила ее пресс-секретарь Марина Сорока, в «семейном кругу» и на работу в этот день попросту не приходила. Антонина Ульяхина, тетя премьера, уточнила нам, что «семейный круг» — это Александр Тимошенко, муж леди Ю., и дочка Женя с мужем Шоном Карром. «Я приехать не смогла, работы много. Мы попросту с именинницей поцеловались по телефону. Подарок ей до сих не купила», — говорит Ульяхина. Надо сказать, что День рождения премьера все равно не помогло растопить сердце Виктора Ющенко. На официальном сайте гаранта Тимошенко от его имени скупо поздравили скопом (как говорится, «через запятую») с другими известными именинниками, такими как Борис Патон и глава Конституционного Суда Андрей Стрижак. В отличие от президентского секретариата, посольство России в Украине не поскупилось выставить полный текст поздравительной телеграммы Леди Ю. от ее российского коллеги Владимира Путина, переполненный самыми разнообразными пожеланиями. Среди наших поздравляющих отличился Виктор Балога, который не удержался от выпадов. «Искренне желаю, чтобы Юлию Владимировну не покидало чувство юмора. И не только тогда, когда она расхваливает свою команду или хихикает о сардинах, но и на политвиражах», пишет «Сегодня». Столичный же градоначальник Леонид Черновецкий признался, что надеется на премьерскую любовь, христианскую, конечно же. На вопрос прессы о подарке леди Ю он не скупился на комплименты, в том числе и самому себе. «Цветы самые красивые, какие только возможно подарить красивой женщине, я подарил. Надеюсь, она полюбит киевского мэра, тем более, что мэром я собираюсь быть вечно», — сказал Черновецкий.