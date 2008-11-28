Качинский на неделю отказался от охраны

Президент Польши Лех Качиньский отказался от услуг Бюро охраны правительства (BOR) на время своего недельного визита в Азию, который начинается в воскресенье, 30 ноября, из-за отстранения от обязанностей руководителя его охраны Кшиштофа Ольшовца. Как передает TVN24, Качиньский сказал, что не видит «никакой вины» Ольшовца в инциденте в Ахалгори (Грузия), отметив, что руководство BOR, которое отстранило Ольшовца на время проведения расследования по этому делу, вышло за рамки своих полномочий. Президент Польши сказал, что хочет, чтобы его охраняли люди, которым он доверяет. «В этой ситуации (отстранение Ольшовца) я благодарю за опеку BOR на время моего визита в Азию, потому что я должен иметь людей, которым полностью доверяю», - сказал Качиньский. Польский Президент отметил, что знает Ольшовца 18 лет, и он «ни разу» его не подвел. Между тем пресс-секретарь BOR Дариуш Александрович сообщил, что закон обязывает охранять высших должностных лиц в Польше и не предусматривает возможности отказаться от охраны, сообщает «УНИАН». Он также отметил, что отстранение Ольшовца не означает его отставки или другой санкции, а является лишь частью технической процедуры для расследования инцидента. Эксперты, опрошенные TVN24, также сообщили, что руководство стран, которые Качиньский планирует посетить в рамках своего азиатского турне, может отказаться его принять из-за отсутствия охраны. По данным пресс-службы Качиньского, Президент Польши с 30 ноября по 7 декабря будет находиться с визитом в Монголии, Японии и Корее. Как сообщал ForUm, 26 ноября Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) обнародовало рапорт по расследованию инцидента в Ахалгори 23 ноября, в котором указало на недостатки в организации визита Качиньского в Грузию, что угрожало его безопасности. По данным ABW, больше всего ошибок допустили грузинские спецслужбы, но указывают также на факт, что на момент инцидента рядом с Президентом Польши не было работников BOR, которые должны были быть с ним. BOR и ABW являются правительственными структурами. Правительство Польши с ноября 2007 года контролирует либеральная партия «Гражданская платформа», которую возглавляет премьер Дональд Туск, проигравший Качиньскому президентские выборы в 2005 году, и который является потенциальным кандидатом в президенты на выборах 2010 года.