О пробабке леди Ди сняли фильм

Фильм совсем свежий – вышел в прокат в начале октября этого года. «Герцогиня» – история Джиорджианы Девоншир, в девичестве Спенсер, жены герцога Девонширского, которая стала одной из самых влиятельных женщин Британии – как в моде, так и в политике. Фильм вызывает ассоциации с лентой Софии Копполы «Мария Антуанетта» (2006) о жизни французской королевы, супруги Людовика XVI. Королева и герцогиня были современницами и обе славились своими нарядами. На этом сходство между фильмами заканчивается. «Герцогиня» проигрывает «Марии Антуанетте» по костюмам (неудивительно, ведь последней за них получил «Оскара») и по динамике сюжета. Если история Великой французской революции, анекдоты о придворной жизни в Версальском дворце более-менее знакомы широкому зрителю, то история Англии конца XVIII века, особенности ее политической системы, которые постоянно сквозят в фильме, практически неизвестны. Поэтому тема борьбы партии вигов с тори для неподготовленного зрителя будет непонятна. Из-за этого многие сцены покажутся скучными, затянутыми, лишенными интриги. Знакомые англичанам политические деятели той эпохи Ричард Шеридан и Чарльз Фокс – массовому украинскому зрителю покажутся просто забавными толстяками. Игра актеров оставляет желать лучшего. Это не самые удачные роли ни Кайры Найтли, сыгравшей в прошлом году в фильме «Искупление» (номинация на «Оскар» как лучший фильм года), ни Ральфа Файнса (дважды номинировавшегося на награду Американской киноакадемии). Местами Найтли похожа на свою задиристую героиню из «Пиратов Карибского моря», а Файнс весь фильм носит маску холодного и равнодушного супруга. Два момента, в которых «Герцогиня» достигает уровня «Марии Антуанетты» – это живописный вид лужаек со знаменитыми британскими овечками, «съевших людей», и сцены в интерьерах дворцов. Несмотря на массу претензий, фильм все же пригоден для просмотра. Особенно в выходной день после обеда за чашкой чая с бергамотом.