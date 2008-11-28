Мельниченко мог стать большим человеком

Экс-майор госохраны Николай Мельниченко заявляет, что президент предлагал ему должность заместителя главы СБУ с условием, что он оне будет трогать Кучму и Литвина. Мне поступало предложение быть заместителем главы СБУ при президенте Ющенко, кстати. Но на тех условиях, которые мне предложили, я отказался", - сказал Мельниченко. По его словам, условием было то, чтобы он "не трогал Кучму и Литвина". Мельниченко добавил, что "это предложение было от президента". "На костях Гонгадзе выросло много политиков, в том числе и Ющенко. Не было бы убийства Гонгадзе, не было бы и премьер-министра Юлии Тимошенко, и президента Виктора Ющенко", - подчеркнул Мельниченко. Он предполагает, что Ющенко "не заинтересован в скорой экспертизе записей". Мельниченко заявил: "Я имею все основания считать, что и окружение Ющенко делало все для того, чтобы экспертиза записей не была сделана как можно скорее. В окружении Ющенко также боятся, что его часть будет привлечена к уголовной ответственности за разворовывание государства". "Украинская политика построена на том, чтобы свои обещания забывать. Украинские политики – это деграданты, которые сегодня дают тебе слово, а завтра о нем забывают, подстраиваясь под политический момент. Сейчас же окружение убеждает Ющенко в том, что нужно использовать медийный ресурс и финансовый ресурс семьи Кучмы для поддержки президента Ющенко на следующих президентских выборах. Зная лично Виктора Андреевича, думаю, что он это предложение принял", - добавил Мельниченко. Также экс-майор госохраны рассказал, что в ближайшее время в США состоится передача оригиналов пленок. "В США очень много знают об Украине. Также там пишется очень много сценариев для Украины", - добавил Мельниченко, отметив, что больше об этом пока ничего сказать не может.