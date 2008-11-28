Огрызко просят заняться vkontakte.ru

Национальная экспертная комиссия Украины по вопросам защиты общественной морали направила письмо Министру иностранных дел Украины Владимиру Огрызко с просьбой обратиться к Посольству Российской Федерации по поводу распространения порнографии в российской социальной сети vkontakte.ru. Текст обращения за подписью главы комиссии Василя Костицкого опубликовала «Телекритика», получившая его в Национальной экспертной комиссии. «Согласно статье 17 Закона Украины «О защите общественной морали» специалистами аппарата Национальной комиссии было проведено исследование социальной Интернет - сети «В контакте», которая является одной из наибольших Интернет-сетей в Украине и Российской Федерации с количеством зарегистрированных участников около 16 миллионов лиц. По результатам исследования установлено, что на сайте vkontakte.ru зарегистрировано много групп, которые содержат информацию (фотоснимки и видеоматериалы) порнографического характера, и предложения заработать на распространении порнографии. В частности, это касается групп: «Заработок на просмотре Эротики и Порно» (http://…), «Похотливые подростки» (http://…), «Хочу секса» (http://…) и многих других (примеры распечатанных страниц прилагаются)», - говорится в письме. Его авторы приводят адрес в России, по которому зарегистрирована эта социальная сеть, и называют его владельца – российского гражданина Павла Дурова. «Учитывая вышеупомянутое, прошу Вас, уважаемый Владимир Станиславович, рассмотреть возможность обращения к посольству Российской Федерации из приведенного факта для недопущения последующего распространения порнографической продукции», - отмечено в письме.