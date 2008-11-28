Кучма знает, без чего мы "ноль"

Экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что Украина должна ориентироваться в своей экономике на Россию, а не Европу. Об этом он заявил в рамках заседания "украинского форума" в пятницу. "Я задаю вопрос – зона свободной торговли с ЕС. Чем мы там будем свободно торговать? Чем?! Мы в ЕС продаем только чушки", - возмутился Кучма. "Что мы можем выйти на рынок ЕС с высокотехнологической продукцией? Так у нас ее нет. Что мы могли бы соревноваться в области авиации или космических слуг? Сельское хозяйство – так нас туда не пускают, и не скоро пустят. А Россия в прошлом году обнулила наши поставки по мясу, молоку, и мы сразу почувствовали", - отметил он. "Без России мы ноль", - заявил Кучма. "Россия, действительно, необъятный рынок. Почему Европа сегодня обнимается с Россией, весь мир, а мы кричим, что нам туда нельзя, на нас будут плохо смотреть в Брюсселе. А если на нас люди в Киеве будут плохо смотреть, что доведем страну до коллапса", - заявил экс-президент. При этом Кучма пожаловался, что Россия инвестирует по всему мир, но только не в Украину. На что Александр Чалый ответил ему, что Россия инвестирует через Кипр и другие оффшоры. Он также отметил, что Россия покупает наши машины, которые делаются на европейской электронике, и без этого наш продукт не будут покупать.