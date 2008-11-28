Жириновский подбирается к украинскому посольству

ЛДПР во главе с ее лидером, вице-спикером Госдумы Владимиром Жириновским в понедельник собирается провести митинг у посольства Украины в Москве. «Он пройдет под лозунгами: «Российский газ Украине - по мировым ценам!», «Севастополь - русский город!», «Нет реабилитации фашизма на Украине!», «Украина - верни долги за газ!», - сообщили в пресс-службе фракции ЛДПР в Госдуме в пятницу, сообщает «Интерфакс-Украина». В мероприятии примут также участие депутаты Госдумы - члены фракции ЛДПР, активисты московского отделения партии. Как сообщал ForUm, ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что если власти Украины начнут физическое уничтожение русского населения или репрессии против него, Россия будет вправе осуществить вооруженное вторжение на территорию Украины. По его мнению, «Украина – это искусственное государство, являющееся объектами влияния разных стран». Также он настаивал, что Голодомор в Украине 1932-1933 годов «возник сам по себе».