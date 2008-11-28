Горбачев рассказал как зарабатывает деньги

Первый президент СССР Михаил Горбачев заявляет, что его пенсия намного меньше, чем у президента России, и поэтому он вынужден зарабатывать деньги. Об этом он сказал сегодня во время презентации своих собраний сочинений на Международной книжной ярмарке в Москве. «Я езжу много, мне нужно зарабатывать, поэтому не удивляйтесь, если я еще с каким-то чемоданом окажусь (экс-президент снялся в рекламе сумок Луи Витон )», - сказал Горбачев. Он отметил, что его зарплата как президента фонда его имени составляет 23 тыс. рублей, а пенсия в несколько раз меньше, чем была у экс-президента РФ Бориса Ельцина. Горбачев отметил, что когда создавал фонд, Б.Ельцин выделил для этого помещение, но потом Фонд выселили, поэтому необходимо было строить собственное здание, что стоило «огромных усилий». Он сообщил, что на содержание фонда уходит 800 тыс. – 1 млн. долл. в год, и такую сумму не легко добыть. Заработать такие деньги в России не может, поэтому ездит читать лекции по приглашению по всему миру, больше всего в Англию, Германию, Францию и США. Он сообщил, что на эти лекции продаются билеты и организацией этого занимаются определенные фирмы. «Лекции мои стоят дорого и если по этой цене проводить лекции здесь (в России) то никто бы не пришел, а там я зарабатываю порядочно», - сказал он и добавил, что он входит в группу лекторов с экс-президентом США Бушем-старшим, Билом Клинтоном, Маргарет Тэтчер и Гельмутом Колем. По его словам, за эти деньги живет его семья и фонд. Кроме этого, Горбачев отметил, что принимает участие в рекламных кампаниях. «Приходится идти на такие вещи, но я никогда не воровал, ни с каким бизнесом не связан…», - отметил он.