Британских политиков арестовывают

Ведущие политики Великобритании протестуют против действий полиции и правительства в связи с арестом оппозиционного депутата парламента по подозрению в утечке конфиденциальной информации, сообщают британские воскресные газеты. Член Консервативной партии, "теневой" министр по иммиграционным делам Дэмиен Грин был арестован вечером 27 ноября по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Полицейские провели обыск в его офисе в Палате общин британского парламента и в его приемной в избирательном округе в Эшфорде (графство Кент). После девятичасового содержания под стражей и допроса депутат был отпущен под залог до февраля следующего года. По данным британской прессы, Грина подозревают в получении конфиденциальных сведений о новых документах и инициативах МВД Великобритании через одного из служащих министерства, 26-летнего Кристофера Гэлли, который также был арестован несколько дней назад по подозрению в нарушении Закона о государственной тайне (Official Secrets Act), пишет РИА «Новости». Тем временем, коллеги Грина из всех ведущих британских политических партий подвергли сомнению законность задержания депутата и проведения обысков на его рабочих местах. С осуждением действий полиции выступили лидеры Консервативной и Либерал-демократической партий Дэвид Кэмерон и Ник Клегг, а также известные политики из правящей Лейбористской партии - Тони Бенн и экс-глава МВД Дэвид Бланкетт. Премьер-министр Гордон Браун и нынешняя глава МВД Соединенного Королевства Джеки Смит утверждают, что не были заранее проинформированы об аресте Грина и что эта операция проведена полицией на основании имевшихся у нее данных. Скандал вокруг ареста депутата поставил вопрос и о полномочиях спикера и распорядителя Палаты общин, которые позволили провести обыск в здании. По данным газеты "Мейл он санди", ряд депутатов готовят акцию протеста на следующей неделе в день официального открытия новой парламентской сессии с участием королевы Елизаветы Второй. Вместо обсуждения предусмотренных протоколом положений королевской речи депутаты планируют поднять тему ареста Грина и роли, которую в этом деле сыграли члены правительства и спикер парламента Майкл Мартин.