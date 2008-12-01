Медведев и Лукашенко поссорились

Сорвано запланированное на сегодня заседание высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси, в рамках которого в российскую столицу собирался прилететь белорусский лидер Александр Лукашенко. Стороны не сошлись во взглядах на развитие общего государства и перенесли встречу на неопределенный срок. Отложено и намечавшееся на сегодня подписание российско-белорусского соглашения об объединенной системе ПВО двух стран. Информацию о неожиданном переносе заседания высшего госсовета подтвердили сразу в нескольких ведомствах, готовивших это мероприятие. В администрации президента РФ, российском МИДе и аппарате госсекретаря Союзного государства России и Беларуси Павла Бородина ответили одно и то же: намеченный на понедельник госсовет, равно как и визит белорусского президента Александра Лукашенко в Москву, не состоится. "Российская сторона была готова провести госсовет 1 декабря. О своей готовности заявляли и беларусы. Но потом одна из сторон предложила для рассмотрения ряд существенных вопросов, требующих дополнительного согласования и переноса даты госсовета,— заявил пресс-секретарь господина Бородина Иван Макушок.— В Москве и Минске хотят провести действительно знаковый госсовет и поднять на нем важные для союзников вопросы". Источники в Кремле были лаконичнее: "Ничего не будет. Ни госсовета, ни визита". Накануне нынешнего заседания и в России, и в Беларуси всячески намекали на то, что оно станет "переломным в истории Союзного государства". Еще в пятницу в российском МИДе заверяли о "почти стопроцентной готовности Москвы к проведению заседания госсовета". Во время пребывания в Москве Александра Лукашенко ожидалось подписание как минимум одного важного документа — соглашения о совместной системе противовоздушной обороны РФ и Беларуси. Интригу подогревала и белорусская сторона. "Союзные отношения до конца года должны быть подняты на новую высоту. Сотрудники аппарата господина Бородина все минувшие выходные проработали в авральном режиме, завершая приготовления к заседанию госсовета и согласовывая его повестку. И лишь в воскресенье вечером до всех переговорщиков довели команду "отбой". "Это беспрецедентно. Такого еще никогда не было",— посетовал один из участников подготовки отмененного заседания. Судя по всему, именно повестка дня заседания стала в итоге причиной переноса даты высшего госсовета на неопределенный срок. По словам источников, близких к белорусскому руководству, в ходе предварительных консультаций было решено, что в нее будут включены такие принципиальные вопросы, как принятие конституционного акта Союзного государства и переход двух стран на единое платежное средство. На рассмотрении этих вопросов больше всего настаивала белорусская сторона. Так или иначе, но выпад белорусской стороны не остался незамеченным в Москве. "Заявления Минска — это очередная ложь, которой они не в первый раз пытаются подменить реальный переговорный процесс. Россия не раз подтверждала свое желание углублять интеграцию, но белорусская сторона навстречу не шла",— заявил источник в Кремле. Что касается заседания госсовета, то, по словам источника, в администрации российского президента, Москва готова его проводить в любое время, "но при условии, что на нем будут приняты конкретные решения", поскольку "госсовет ради госсовета никому не нужен". Помимо названных выше претензий у России есть и другие вопросы к белорусской стороне. Один из них вновь поднял на прошлой неделе посол РФ в Минске Александр Суриков, напомнивший белорусским властям об обещании признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Примечательно, что это напоминание прозвучало после того, как Россия перечислила Белоруссии $1 млрд из обещанного Минску двухмиллиардного кредита. Решение выделить эти средства принималось в том числе с учетом обещания Лукашенко поддержать Россию и признать вслед за ней две кавказские республики. Однако белорусский лидер уже дал понять, что в этом вопросе не намерен прислушиваться к мнению Москвы. В таких условиях в Кремле, очевидно, сочли нецелесообразным принимать у себя президента союзного государства. Более того, не исключено, что в отношении Минска в ближайшее время могут последовать воспитательные санкции. Заседание высшего госсовета срывается уже во второй раз за последнее время. Первоначально оно должно было состояться 3 ноября, но за неделю до этого, 25 октября, прошла встреча президентов России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко, после которой пресс-служба Кремля сообщила о переносе заседания на начало декабря. Причины этого решения не оглашались.